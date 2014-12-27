Более 3 тысяч человек эвакуировали из учреждений Петербурга из-за лжеминеров

Атаке злоумышленников подверглись учебные учреждения и суды.

Из-за сообщения лжеминеров 28 марта пришлось эвакуировать более 3,7 тысяч человек. Письма от злоумышленников получили школы в Кировском районе, университетов в Василеостровском и Московском районах, а также районные суды, узнал Piter.tv.

Сообщения стали поступать в десять часов утра с адреса "белоруссия, привет". Неизвестные угрожали, что взорвут здания.

В объединенной пресс-службе судов писали о том, что от Невского районного суда требовали 100 млн долларов, а Приморскому и Сестрорецкому судам "Партизаны Руси", высказывая свою позицию по поводу специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, рекомендовали написать заявление по собственному желанию.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели помещения, но ничего опасного не обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти