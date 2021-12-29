Более 3,4 млн петербуржцев прошли вакцинацию от ковида

По словам Лисовца, Петербург лидирует в России по доле вакцинированного населения.

В Петербурге 3 млн и 420 тыс. человек прошли вакцинацию от ковида. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению.

По словам Лисовца, Петербург лидирует в России по доле вакцинированного населения. Приведенная цифра вакцинированных включает военных, полицию и других сотрудников федеральных ведомств, работающих в Петербурге.

Кроме этого, в городе привиты 1796 детей, при этом 7225 беременных женщин вакцинированы первично. Всего в городе открыты 190 стационарных и 54 мобильных пункта вакцинации, прививающих взрослых, и 92 пункта, работающих с детьми.

Лисовец объяснил ситуацию с 38-й поликлиникой, когда по словам обратившихся к депутатам, не было второго компонента вакцины. Он рассказал, что это "накладка при заказе". На иммунитете тех, кто ее ждал, это никак не сказалась. Как напомнил Лисовец, второй компонент вакцины можно вводить и с более значительной задержкой.

Главврач больницы Святого Георгия: "Есть пациенты, у которых "омикрон" протекает достаточно тяжело".

Фото: Piter.tv