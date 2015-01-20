Снегоплавительные пункты Петербурга приняли уже более 300 кубометров снега

Всего с начала зимнего сезона все "снежные" пункты города приняли более 300 кубометров снега.

В связи с обильными снегопадами, обрушившимися на Санкт-Петербург в последние дни, в городе заработали пункты снеготаяния. По данным пресс-службы Водоканала Санкт-Петербурга, стационарный пункт на Шкиперском протоке уже растопил 220 кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона городские пункты снеготаяния приняли более 300 кубометров снежных масс.

Кроме того, 45 кубометров снега растопили на пункте на Взлётной улице. В настоящее время в Петербурге работают 11 стационарных пунктов снеготаяния и 7 стационарных инженерно-оборудованных пунктов приёма снега, которые обеспечивают все районы города. Их общая пропускная способность составляет 101,5 тысячи кубометров снега в сутки.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что основная работа по уборке снега запланирована на ночь 15 декабря. Напомним, что ранее синоптик Колесов предупреждал о сильных снегопадах, которые ожидаются в Петербурге в выходные.

Ранее Piter.TV сообщал, что циклон "Яра" принёс в Петербург небольшой снежный покров.

Фото: Piter.TV