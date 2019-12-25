Отмечается, что граждане РФ зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе.

Более 2 млн россиян сами зарегистрировали свои биометрические данные. Об этом сообщается в презентации вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, показанной в рамках сессии "Цифровизация госуправления и экономика данных: конкуренты или партнеры?" на ВЭФ.

Отмечается, что граждане РФ зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Она применяется для получения банковских услуг, электронной подписи в удостоверяющих центрах.

Ранее мы сообщали, что "Россети" намерены вложить свыше 600 млрд рублей в магистрали Дальнего Востока.

Фото: ВЭФ-2024