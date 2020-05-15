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Семьям с детьми в Петербурге и Ленобласти с 11 мая перечислили более 286 миллионов рублей
Сегодня, 10:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Семьям с детьми в Петербурге и Ленобласти с 11 мая перечислили более 286 миллионов рублей

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Данная выплата положена малообеспеченным семьям с детьми.

Новое пособие родителям на детей от 8 до 17 лет начали выплачивать 11 мая. За это время семьи Петербурга и Ленобласти получили более 286 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

Данная выплата положена малообеспеченным семьям с детьми, если ежемесячный доход на человека не превышает прожиточного минимума, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу. Также заявители и их дети должны быть гражданами РФ.

Заявление можно подать через портал "Госуслуги", в любом офисе МФЦ или в ПФР.

Фото: pexels

Теги: выплаты, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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