Семьям с детьми в Петербурге и Ленобласти с 11 мая перечислили более 286 миллионов рублей

Данная выплата положена малообеспеченным семьям с детьми.

Новое пособие родителям на детей от 8 до 17 лет начали выплачивать 11 мая. За это время семьи Петербурга и Ленобласти получили более 286 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ПФР.

Данная выплата положена малообеспеченным семьям с детьми, если ежемесячный доход на человека не превышает прожиточного минимума, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу. Также заявители и их дети должны быть гражданами РФ.

Заявление можно подать через портал "Госуслуги", в любом офисе МФЦ или в ПФР.

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