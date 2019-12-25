Из общего числа произведённых машин 262 тысячи пошли на российский авторынок.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что более 276 тысяч Hyundai Creta выпустили в Петербурге за четыре года. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Отмечается, что из этого числа машин 262 тысячи ушли на российский авторынок. Остальные отправились в Грузию, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан, Украину и Республику Беларусь.

По данным экспертов, в Северной столице производят автомобиль Hyundai Creta и "Солярис".

Ранее мы сообщали о том, что лоукостер Ryanair запустит рейсы между Петербургом и Италией.

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