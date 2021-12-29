Петербуржцам вернули более 24 тысяч вещей, забытых в поездах

Чаще всего в вагонах оставляют гаджеты, зарядные устройства, наушники и пр.

Более 24 тысяч забытых в поездах дальнего следования вещей вернули петербуржцам. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Чаще всего в вагонах оставляют гаджеты, зарядные устройства, наушники, очки, книги и мягкие игрушки. Проводники также натыкались на необычные вещи, в их числе фильмоскоп с пленками, скрипка, робот-пылесос, байдарочное весло, лыжи, свадебное платье и деревянный меч.

Заявку на поиск забытых вещей можно оставить в течение 30 дней с момента поездки.

Ранее мы писали, что в мае отменят несколько "Сапсанов" из Петербурга в Москву.

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