Более 147 тысяч карт болельщика оформили петербуржцы в МФЦ

Для удобства гостей стадиона "Газпром Арена" в Петербурге за день до футбольного матча РПЛ (25 августа) и в день (26 августа) его проведения у входа № 1 на стадион будет функционировать Временный центр выдачи карт болельщика.

На "Газпром Арене" 26 августа состоится очередной матч РПЛ между петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". Для посещения матча потребуется Карта болельщика. В МФЦ петербуржцы оформили более 147 тысяч карт. Еще порядка 20 тысяч карт оформлено в МФЦ Ленинградской области.

Оформить карту болельщика можно как в МФЦ, так и самостоятельно. Детям до 14 лет Карту болельщика оформляют родители или законные представители. Полная процедура по оформлению карты болельщика, включая фотографирование, доступна в 58 МФЦ Петербурга.

Для удобства гостей стадиона "Газпром Арена" в Петербурге за день до футбольного матча РПЛ и в день его проведения у входа № 1 на стадион будет функционировать Временный центр выдачи карт болельщика, где также реализована возможность прохождения полной процедуры оформления при наличии паспорта гражданина РФ или паспорта иностранного гражданина.

Фото: МФЦ