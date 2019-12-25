Более 10 тысяч кубометров воды ежедневно используется для мытья улиц Петербурга

Улицы Петербурга 25 апреля чистят и моют 760 единиц техники и 1138 работников ручного труда дорожных предприятий.

Ежедневно дорожные предприятия Комитета по благоустройству используют более 10 тысяч кубометров воды, чтобы отмыть петербургские улицы. С 18 по 24 апреля общий расход воды составил более 78 тыс. "кубов". Об этом сообщила пресс-служба Комблага.

За прошедшие семь дней дороги Петербурга были избавлены от 4,5 тысяч тонн пыли и грязи. Одновременно с уборкой дорожники устраняют дефекты на поверхности проезжей части и тротуаров. На прошлой неделе они заделали ямы общей площадью около 30 тыс. м².

В ходе месячника по благоустройству садово-парковые предприятия привели в порядок 58 млн м² территорий зеленых насаждений. Садовники также посадили более 200 деревьев и 1 835 кустарников.

Улицы Петербурга 25 апреля чистят и моют 760 единиц техники и 1138 работников ручного труда дорожных предприятий.

Фото: Комитет по благоустройству