Более 100 детей-сирот приехали в Подмосковье из ДНР

Мария Львова-Белова рассказал о том, в какие региону и семьи направятся дети с Донбасса.

Более 100 детей-сирот и те, кто остался без попечения родителей, приехали в Московскую область с территории Донецкой народной республики. Известно, что накануне на военный аэродром приземлился борт с несовершеннолетними пассажирами. В общей сложности в регион направлено из ДНР 108 человек.

Уполномоченный при российском президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о своей рабочей поездке на Донбасс. По словам детского омбудсмена, она выдалась очень насыщенной. Основной задачей стал транспортировка детей, которые находились в социальных учреждениях не только ДНР, но и Ростова-на-Дону, а также Курской области.

В Московскую область, самым смелым, отправили семью — девять человек. Их нельзя делить — братья и сестры. Есть семейные группы — семь, шесть, пять, несколько человек. Мы понимали, что задача не из легких. Мария Львова-Белова в интервью телеканалу "360"

Из Подмосковья дети отправятся по шести российским регионам. Они будут направлены в местные семьи. Мария Львова-Белова уточнила, что благодарит сограждан за самоотверженность по принятию сирот, так как многие, даже имея по нескольку своих детей, готовы брать тех, кто прибыл с Донбасса. Часть из воспитанников соцучреждений отправится в Тулу, Калугу, ЯНАО. При этом семьи себе ребята выбирали сами.

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Фото: Piter.tv