Около тысячи жителей Петербурга оштрафовали за нарушение правил выгула собак

За 2017 год количество нарушителей заметно сократилось.

За 2017 год больше тысячи жителей Петербурга получили штраф за неправильный выгул собак. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе смольного.

Стало известно, что за прошлый год сотрудники структурного подразделения комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности выписали в общей сложности целых 26,8 тысяч административных протоколов. Из это массы штрафов 1068 было направлено в адрес владельцев собак, которые выгуливали своих питомцев не по правилам.

Большинство получили протоколы за то, что выпускали больших собак без поводка, намордника или с детьми недостригшими 14 лет. Если такие экземпляры попадались инспекторам, то они замеряли собак линейкой.

Также некоторые петербуржцы получили штраф за то, что гуляли со своими любимцами на детских и спортивных площадках. Наказали и тех, кто игнорировал правило о переносках для жиивотных в общественных местах.

Отмечается, что количество протоколов по сравнению с 2016 годом сократилось. Напомним, за нарушения правил по выгулу домашних животных нерадивых хозяев наказывают от 1 до 5 тыс. рублей.