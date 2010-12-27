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Больше Мориарти: об антагонисте Шерлока Холмса снимут сериал
Сегодня, 20:01
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IRINA_CHALKINA
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Больше Мориарти: об антагонисте Шерлока Холмса снимут сериал

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Сериал снимут по рассказу "Профессор Мориарти. Собака д'Эрбервиллей" британского писателя Кима Ньюмана

Продюсерская компания Playground Entertainment выкупила права на экранизацию неофицального продолжения истории о противостоянии знаменитоо сыщика Шерлока Холмса и профессора Мориарти. В качестве сценария продюсеры будут использовать рассказ "Профессор Мориарти. Собака д"Эрбервиллей" британского писателя Кима Ньюмана.

В книге рассказана история от имени полковника Морана, верного помощника профессора Мориарти, главы криминального мира. Телезрителя погрузят в  криминальный мир Лондона, серый и мрачный, как душа злобного профессора. Он и полковник Моран явялются прямыми антагонистами Шерлока и Ватсона. 

Кинопоск сообщает, что пока неизвестно кто будет работать над сценарием. 

Фото: КиноПоиск

Теги: сериал о шерлоке холмсе , шерлок холмс
Категории: Лента новостей Кино Культура

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