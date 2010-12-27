Больше Мориарти: об антагонисте Шерлока Холмса снимут сериал

Сериал снимут по рассказу "Профессор Мориарти. Собака д'Эрбервиллей" британского писателя Кима Ньюмана

Продюсерская компания Playground Entertainment выкупила права на экранизацию неофицального продолжения истории о противостоянии знаменитоо сыщика Шерлока Холмса и профессора Мориарти. В качестве сценария продюсеры будут использовать рассказ "Профессор Мориарти. Собака д"Эрбервиллей" британского писателя Кима Ньюмана.

В книге рассказана история от имени полковника Морана, верного помощника профессора Мориарти, главы криминального мира. Телезрителя погрузят в криминальный мир Лондона, серый и мрачный, как душа злобного профессора. Он и полковник Моран явялются прямыми антагонистами Шерлока и Ватсона.

Кинопоск сообщает, что пока неизвестно кто будет работать над сценарием.

Фото: КиноПоиск