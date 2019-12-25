Над Петербургом военным строем пролетят самолёты.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что День Победы в Петербурге будет воздушным и морским. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные источника ЗВО.

В Северной столице готовятся выставить военные корабли. Кроме того, над городом пролетят 30 единиц авиационной техники.

Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сказано в сообщении

Помимо Петербурга линейный пролет запланирован в небе Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших от COVID-19.

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