Bloomberg: в ЕС увидели желание России поглотить восток Украины

Внимание обратили на "нелегитимные выборы" и выдачу паспортов жителям Донбасса.

В Евросоюзе считают, что Россия якобы пытается "де-факто интегрировать" регионы восточной Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распространенный между членами ЕС документ.

Сообщается, что Россия для этого проводит нелегитимные выборы, а также выдает паспорта жителям этих областей. В вышеуказанном документе сообщается, что Украина не сможет получить членство в НАТО и ЕС, если она предоставит автономию Донбассу.

В ЕС перечислили ряд мер, которые следует принять Украине для противостояния "российской агрессии". Отмечаются такие опции как борьба с кибератаками и дезинформацией и помощь Украине с препаратами от COVID-19. Также стране хотят позволить участвовать в некоторых проектах Евросоюза по безопасности.

Ранее министр обороны Украины недоволен темпами отвода российских войск от границ.

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