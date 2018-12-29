Блокадную надпись на Невском испортил бездомный с психическим расстройством

Напомним, осенью 2018 года мемориальную табличку об артобстреле закрасили краской.

Полиция нашла предполагаемого вандала, который осенью прошлого года закрасил памятную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" на Невском проспекте. Об этом депутатам ЗакСа рассказал глава ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов.

Злоумышленником оказался бездомный, проживающий на чердаке неподалеку от места происшествия. Умнов заверил, что экстремистской составляющей в данной истории не выявлено, а подозреваемый, скорее всего, имеет психическое расстройство.

Эта надпись вызывала у него свои чувства. Сложно сказать, сейчас врачи и разбираются, почему он так сделал. Сергей Умнов

Напомним, инцидент случился в ноябре 2018 года. Табличку оперативно отмыли от краски и привели в первоначальный вид.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, visit-petersburg.ru