Блокадники получат выплаты от президента к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Денежные средства выплатят льготникам вне зависимости от места проживания

Сегодня на встрече с ветеранами организации "Жители блокадного Ленинграда" Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила вопрос президентских выплат блокадникам. По ее словам, решение уже принято. Выплаты будут производиться из федерального бюджета. Председатель организационного комитета по подготовке празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады Матвиенко заявила, что денежные средства получат все льготники вне зависимости от того, проживают они в России или за рубежом.

"Мы не делим, где проживают блокадники. Для нас все это наши дорогие люди, наши герои. Так что этот вопрос уже решен", - прокомментировала она.

Глава Совета Федерации отметила, что сегодня в России и за рубежом проживают 62 тысячи жителей блокадного Ленинграда и защитников города.

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