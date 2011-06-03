Блогер запустил фейк про аварийные выходы для россиян в самолете над Крымом

Новость о том, что пилот авиакомпании Windrose произнес во время полета фразу с предложением россиянам выйти через аварийные выходы при полете над Крымом, оказалась недостоверной.

Новость о том, что пилот авиакомпании Windrose произнес во время полета фразу с предложением россиянам выйти через аварийные выходы при полете над Крымом, оказалась недостоверной. Автор потом опубликовал оригинал ролика, в котором уже не было таких слов.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором самолет пролетал над Крымом и в этот момент пилот "сделал объявление" для пассажиров на украинском языке. "Наш полет пролегает над Крымом. Если на борту есть россияне, то аварийные выходы промаркированы зелеными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться с "родной гаванью"".

Видео изначально было опубликовано в TikTok, но администрация заблокировала первоначальный ролик из-за враждебных высказываний.

Видео: TikTok/chornobrovyi