Блогер Варламов хочет участвовать в выборах мэра Москвы

Об этом Варламов заявил в ролике на своем YouTube-канале.

Блогер Илья Варламов хочет баллотироваться на выборах мэра Москвы. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

Что я думаю? А не пойти ли на выборы мэра мне? Илья Варламов

При этом блогер отметил, что в настоящее время альтернативы действующему мэру столицы Сергею Собянину нет. В свою очередь Варламов хочет участвовать в выборах для того, чтобы донести свою точку зрения до москвичей. Блогер представил концепцию своей предвыборной компании, состоящую из 17 пунктов. Она должна сделать жизнь в Москве удобнее.

В частности, для борьбы с пробками Варламов предложил ввести платный въезд в центр города, а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца. Исключением являются жители центра Москвы, такси и общественный транспорт. Кроме того, блогер предложил ликвидировать в столице служебные парковки. Илья Варламов считает, что в городе необходимо развивать общественный транспорт и популяризировать езду на велосипедах.

Напомним, что выборы в РФ традиционно пройдут в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии столицы подчеркнули, что хотят максимально честных и открытых выборов, чтобы все кандидаты имели равные возможности.

Ранее мы писали, что блогер Варламов назвал парк 300-летия Петербурга полем боя.

Видео: YouTube / varlamov