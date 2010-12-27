Девушка победила в номинации "Лучшая ведущая развлекательного ток-шоу прайм-тайма".

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ. Девушка победила в номинации "Лучшая ведущая развлекательного ток-шоу прайм-тайма". Об этом пишет ТАСС.

В этой категории за награду также боролись Михаил ШАЦ ("Дело было вечером"), Максим Галкин и Юлия Меньшова ("Сегодня вечером").

Авторская программа Ивлеевой Agent Show, выходящая на "Пятнице", также названа лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма. Телеведущей удалось опередить передачи "Секрет на миллион" (НТВ) и "Сегодня вечером" ("Первый канал").

Сама Ивлеева не смогла присутствовать на церемонии. За нее награду получил гендиректор "Пятницы" Николай Картозия.

ТЭФИ – это телевизионная премия, ежегодно присуждаемая журналистам за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена в 1994 году. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

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Фото: Instagram / _agentgirl_