Blizzard выпустила трейлер обновления Invasion для Overwatch 2

Обновление будет доступно с 10 августа.

Студия Blizzard выпустила трейлер обновления Invasion для игры Overwatch 2, в котором появятся сюжетные миссии и саппорт Илари в роли героя.

Умения и способности персонажа будут связаны с огнем и солнцем. Ее ультимейт позволяет выпустить снаряд, способный нанести большой урон по площади. Обновление будет доступно с 10 августа. Также в Overwatch 2 добавят новый режим Flashpoint.

Ранее мы сообщали, что в новом трейлере Mortal Kombat 1 представили Рептилию и еще трех бойцов.

Видео: YouTube / PlayOverwatch