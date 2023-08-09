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Blizzard выпустила трейлер обновления Invasion для Overwatch 2

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Обновление будет доступно с 10 августа.

Студия Blizzard выпустила трейлер обновления Invasion для игры Overwatch 2, в котором появятся сюжетные миссии и саппорт Илари в роли героя.

Умения и способности персонажа будут связаны с огнем и солнцем. Ее ультимейт позволяет выпустить снаряд, способный нанести большой урон по площади. Обновление будет доступно с 10 августа. Также в Overwatch 2 добавят новый режим Flashpoint.

Ранее мы сообщали, что в новом трейлере Mortal Kombat 1 представили Рептилию и еще трех бойцов.

Видео: YouTube / PlayOverwatch

Теги: blizzard, overwatch 2, игра, обновление
Категории: Лента новостей, Культура,

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