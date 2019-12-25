Близ острова Милос затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

Люди находятся в воде, ведется операция по спасению.

Около Милоса затонуло туристическое судно с 18 пассажирами. Об этом рассказали местные журналисты в эфире греческого телеканала ERT1. По данным СМИ, инцидент зафиксирован в акватории Эгейского моря в 16 морских милях к северо-западу от острова. В настоящее время экстренные службы определяют тип судна. По предварительным сведениям, речь может идти о яхте или паруснике.

Портовая служба Милоса уточнила, что пострадавшие в настоящее время находится в воде. Ведется масштабная операция по их спасению. К месту крушения направлено два вертолета Военно-воздушных сил Греции, а также средства Военно-морского флота, береговой охраны и рыбацкие суда.

В районе инцидента преобладают ветры силой от 4 до 5 баллов по шкале Бофорта.

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