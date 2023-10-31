Блинкен заявил о необходимости рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе

В Госдепе США оценили помощь палестинскому населению в анклаве на Ближнем Востоке.

Американская администрация считает необходимым рассмотреть возможность ввести "гуманитарные паузы" в секторе Газа, а также указывает на важность отправки палестинскому населению всей необходимой гуманитарной помощи, включая медикаменты, питьевую воду, продукты питания и топливо. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США сделал местный руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

Население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен сообщил, что 10 американцев числятся пропавшими без вести в Израиле.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour