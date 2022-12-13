Блинкен заверил, что не знал о ненадлежащем хранении Байденом документов

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заверил местных журналистов в том, что не был осведомлен о хранении ненадлежащим образом засекреченных документов в вашингтонском аналитическом центре, связанном с лидером Белого дома Джо Байденом. Соответствующее заявление дипломат сделал на пресс-конференции в Госдепе США, в которой он принял участие вместе с британским коллегой Джеймсом Клеверли. Блинкен подчеркнул, что готов сотрудничать с Минюстом и специальным прокурором в рамках уголовного разбирательства относительно этого вопроса. Корреспондентка спросила у спикера о том, знает ли он, как документы с тайными сведениями могли оказаться в здании.
Короткий ответ - "нет". Белый дом, конечно, дал понять, что администрация в полной мере сотрудничает с проверкой, которую проводит Министерство юстиции США. И я, конечно, в полной мере сотрудничал бы с ним.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Госсекретарь добавил, что "с удивлением услышал" об обнаружении подобных бумаг. Энтони Блинкен подчеркнул, что "в то время не знал" о наличии указанных документов в вашингтонском центре.
Госсекретарь США Блинкен раскритиковал требование Москвы к Киеву признать новые территории.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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