Госсекретарь США Блинкен раскритиковал требование Москвы к Киеву признать новые территории

В Госдепе США вспомнили "цитату" Владимира Путина, которая не способствует переговорам.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен раскритиковал требование Москвы к Киеву признать новые территории, которые по результатам референдумов присоединились к составу РФ. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с британским министром по иностранным делам Джеймсом Клеверли сделал чиновник из США в Вашингтоне. В Госдепе пояснили, что именно мешает наладить переговорный процесс между сторонами регионального конфликта.

Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Энтони Блинкен сослался на слова президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорил о том, что "если и пока Украина не признает новых территориальных реалий <...>, говорить будет не о чем". По мнению американца, само по себе это высказывание не может быть отправной точкой для начала мирного урегулирования проблемы.

США и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State