Блинкен рассказал об обсуждении встречи Путина и Байдена

Госсекретарь дал комментарий по возможной встрече глав РФ и США.

Государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал об обсуждении встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. В эфире телеканала CNN чиновник пояснил, что на данный момент ему лично неизвестно, принял ли глава РФ приглашение Белого дома.

Не знаю, было ли оно формально принято, но мы говорим об этом, о дате возможной встречи. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос пула журналистов сроках возможной встречи Путина и Байдена. В Белом доме рассказали, что пока что не могут представить прессе никаких подтвержденных деталей личной встречи между политиками, а также назвать точные сроки проведения.

Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией.

Фото: YouTube/PBS NewsHour