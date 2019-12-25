В США продолжат оказывать Киеву военную поддержку.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал Украине летальное оружие. Такое заявление чиновник сделал во время рабочей пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам иностранца, администрация Вашингтона усердно помогает Киеву в вопросе военного обеспечения. В частности, для этого чиновники обращаются к местному Конгрессу.

По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В ответ на это Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине пригодится любая американская помощь. Киев заинтересован в укреплении оборонного потенциала страны. Речь идет не только о вооружение, но также и о правозащитной системе, разведывательных сведениях.

Блинкен: США не требуют выбирать между ними и КНР.

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