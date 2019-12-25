Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пообещал Украине летальное оружие. Такое заявление чиновник сделал во время рабочей пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой. По словам иностранца, администрация Вашингтона усердно помогает Киеву в вопросе военного обеспечения. В частности, для этого чиновники обращаются к местному Конгрессу.
По содействию в сфере безопасности мы будем работать с конгрессом, чтобы гарантировать продолжение поставок систем, в которых нуждается Украина, включая летальное оборонительное вооружение.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
В ответ на это Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине пригодится любая американская помощь. Киев заинтересован в укреплении оборонного потенциала страны. Речь идет не только о вооружение, но также и о правозащитной системе, разведывательных сведениях.
Блинкен: США не требуют выбирать между ними и КНР.
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