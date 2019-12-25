Блинкен: около 1,5 тысяч граждан США могут оставаться в Афганистане

В Госдепе США рассказали о том, что дипломаты проверяют реальный статус тех соотечественников, которые еще могли остаться в Афгантистане.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что около 1,5 тысяч граждан США могут оставаться в Афганистане. Такое заявление чиновник сделал на регулярном брифинге с журналистами. Он напомнил, что с 14 августа власти страны смогли вывезти из Ближнего Востока порядка 4,5 тысяч соотечественников, а также их ближайших родственников.

За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции насчет того, как безопасно добраться до аэропорта Кабула. Что касается еще примерно тысячи человек, мы настойчиво пытаемся связаться с ними по несколько раз в день по разным каналам. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе объяснили, что многие из граждан США уже могут не находиться на территории Афганистана. Другие же могут утверждать, что являются гражданами США, но на самом деле это не так. Третьи могут предпочесть остаться в стране Ближнего Востока. Дипломаты продолжают прояснять статус оставшихся в Афганистане американцев.

Блинкен: сотрудничество с Афганистаном зависит от властей страны.

Фото: YouTube / U.S. Department of State

