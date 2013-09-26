Блинкен и Кулеба на встрече в Брюсселе затронули тему "Северного потока - 2"

Чиновники подтвердили позиции по вопросу реализации проекта российского газопровода в Европу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на встрече в Брюсселе затронули тему строительства "Северного потока - 2". Об этом представитель Госдепа сообщил на брифинге журналистам. Стенограмма его речи опубликована на официальном сайте ведомства.

Это было упомянуто, позиция Киева по "Северному потоку - 2", их беспокойство относительно этого. Госсекретарь отметил, что мы продолжаем объяснять Германии, а также, конечно, России, что считаем это плохой идеей, наносящим ущерб проектом. заявление Госдепа США

Энтони Блинкен подтвердил украинскому коллеге, что Вашингтон также выступает против реализации проекта российского газопровода. Сейчас США предпринимают открытые шаги по недопущению достройки трубопровода, который соединит Германию и РФ. Чиновники также оказывают поддержку Украине, которая пострадает в случае отказа от транзита голубого топлива через свою страну. Мировые аналитики полагают, что Белый дом пытается лоббировать использование в Европе собственного сжиженного природного газа, который дороже, чем природный газ из России.

В МИД Украины оценили возможность членства в НАТО.

Фото: Twitter/Secretary Antony Blinken