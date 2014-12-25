Блинкен: Запад должен нести коллективную ответственность за оказание помощи Украине

В Госдепе США уверены, что военная помощь Киеву от США продолжится.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что Запад должен нести коллективную ответственность за оказание помощи Украине. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с французской коллегой из МИД Катрин Колонной в Вашингтоне. Таким образом чиновник ответил на вопрос одной из корреспонденток о том, следует ли странам коллективного Запада и Европы расширять объемы поставляемых боеприпасов и техники киевскому режиму после призывов оппозиции и Республиканской партии США сократить эти масштабы.

Речь идет о коллективной ответственности. И мы работаем фактически каждый день в том числе над обеспечением того, чтобы наши действия были скоординированными, чтобы мы отвечали на потребности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт добавил, что делает опору на обсуждение вопроса с европейскими партнерами, поэтому не сомневается в том, что военная помощь со стороны США продолжит оказываться. Энтони Блинкен добавил, что ЕС делает "экстраординарные вещи", если объективно оценивать объемы оказанной западной помощи Киеву.

Администрация США обсуждает с Конгрессом продолжение поддержки Украины.

Фото и видео: YouTube/ U.S. Department of State