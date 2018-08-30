Суд арестовал двух подростков А.У.Е., причастных к избиению людей в Таврическом саду

В сети появилось видео одного из немногих бесчинств банды малолетних.

В распоряжение "Невских Новостей" попало видео, на котором запечатлено одно из немногих бесчинств банды малолетних подростков, избивавших людей на улицах Петербурга.

В ролике видно как несовершеннолетние по дороге в Таврический сад опрокидывают мусорные баки и мешают дорожному движению.

Напомним, что Следственный комитет заинтересовался всеми участниками видео после событий 24 августа. В тот день толпа подростков, приверженных арестанской идеологии А.У.Е. избили нескольких петербуржцев, а также устроили акты вандализма на улицах города. Всем фигурантам дела еще не исполнилось 18 лет, а некоторые из них уже задерживались за похожие преступления. Двоих задержанных, Дмитрия Б. и Савелия М., Смольнинский суд отправил в СИЗО на два месяца. От дачи показаний молодые люди отказались.

Ранее мы сообщали, что Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился к главе местного ГУ МВД с просьбой оценить распространение идеологии А.У.Е. среди молодежи.

Видео: nevnov.ru