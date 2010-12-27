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Подсветку Благовещенского моста отключат для замены фонарей
Сегодня, 16:55
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alexandra08
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Подсветку Благовещенского моста отключат для замены фонарей

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Переправа на время "потухнет" из-за надвигающегося косметического ремонта.

На Благовещенском мосту временно погаснет художественная подсветка. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург". 

Переправа на время "потухнет" из-за надвигающегося косметического ремонта. В сентябре "Мостотрест" начнет очистку и покраску металлоконструкций моста. Государственное унитарное предприятие "Ленсвет" начнет работы уже в понедельник, 23 июля. Специалистам предстоит снять 850 светильников и около 12 километров кабеля.  Как сообщили в ГУП "Ленсвет", на движение транспорта через Благовещенский мост ремонтные работы не повлияют.

Согласно сайту госзакупок, на окраску Благовещенского, Большеохтинского и Ушаковского мостов организация потратит около 40 миллионов рублей. Все работы завершатся до 9 ноября этого года. Контракт выполнит ООО "Стройинвест".

Фото: Мостотрест / официальный сайт.

 

Теги: благовещенский мост , гуп ленсвет , гуп мостотрест , ооо стройинвест
Категории: Новости СПб

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