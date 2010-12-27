Подсветку Благовещенского моста отключат для замены фонарей

Переправа на время "потухнет" из-за надвигающегося косметического ремонта.

На Благовещенском мосту временно погаснет художественная подсветка. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Переправа на время "потухнет" из-за надвигающегося косметического ремонта. В сентябре "Мостотрест" начнет очистку и покраску металлоконструкций моста. Государственное унитарное предприятие "Ленсвет" начнет работы уже в понедельник, 23 июля. Специалистам предстоит снять 850 светильников и около 12 километров кабеля. Как сообщили в ГУП "Ленсвет", на движение транспорта через Благовещенский мост ремонтные работы не повлияют.

Согласно сайту госзакупок, на окраску Благовещенского, Большеохтинского и Ушаковского мостов организация потратит около 40 миллионов рублей. Все работы завершатся до 9 ноября этого года. Контракт выполнит ООО "Стройинвест".

Фото: Мостотрест / официальный сайт.