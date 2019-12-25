Благотворительный фестиваль "Добрый Питер"

Помочь благотворительным организациям, найти волонтёрскую вакансию, обменяться новогодними игрушками можно на ежегодном фестивале.

Фестиваль познакомит вас с некоммерческим Петербургом. В течение недели с 14 по 20 декабря любой желающий может участвовать в мастер-классах, ходить на дни открытых дверей, выставки и флешмобы от благотворительных организаций. Также в некоторых кофейнях можно совершить пожертвования. Или с 14 по 20 декабря посетите один из магазинов "ВкусВилл", познакомьтесь с волонтером в торговом зале, который расскажет о том, как можно помочь подопечным благотворительной организации. Подробнее в группе фестиваля.

Фото: ВК/ "Добрый Питер" — фестиваль (Надежда Голочева)