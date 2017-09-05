Дима Билан и IOWA помогли собрать деньги для больных детей и бездомных

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошел благотворительный концерт "Будь с городом".

Общегородской концерт "Будь с Городом" организован, чтобы поддержать петербургские фонды "Ночлежка", "Адвита", "Острова". В проекте согласились принять участие Дима Билан, IOWA и другие популярные исполнители. Зрителей ждали исторические квесты, масштабная развлекательная программа, семинары от благотворительных фондов и вечерний концерт звезд эстрады.

Канал Piter.TV побывал на мероприятии и пообщался с артистами.

"Для меня наверное основную роль сыграло то, что здесь можно сказать. Сказать кое-что на тему взаимоотношений между людьми. Тревожные новости, которые мы периодически слышим, говорят о том, чтобы люди задумывались о самосохранении, как-то реагировали и были одной семьей. Санкт Петербург для меня, наверное, центр культурной взаимосвязи между людьми." - говорит Дима Билан.

По словам звезды, он сразу согласился на участие в таком масштабном мероприятии.

"Мы же говорим о том, что всем будет хорошо, если хорошо окружающим. Даже из эгоистических соображений нужно делать что-то, в нашем понимании назовем это добром. Другим будет хорошо, станет хорошо и тебе", - добавляет артист.

Мы поинтересовались у Билана были ли в его жизни случаи когда он помогал людям лично. Оказалось, что певец поддерживал слабых еще до того, как стать звездой.

"Случай из самого детства. Стоишь, например, в магазине, стипендия маленькая, бабушка стоит, не может выбрать какую-то колбасу. А ты такой: "давайте я Вам на все деньги куплю, вот это, это и это". Мне не чужды это ощущения и чувства, я в принципе себе не противоречу здесь. Музыка у меня про любовь, я считаю, что любовь сильнее политики, сильнее всех наших умозаключений, геополитики и всего остального, потому что это нулевая точка отсчета. Оттуда все шагает. Пусть это выглядит помпезно, патетически но это так" - ответил Дима.

Другая звезда, приехавшая в Петербург ради проекта "Будь с городом", Катя Иванчикова из IOWA уверена: имидж благотворительных центров сейчас находится под угрозой. Слишком много появилось вокруг мошенников и псевдоволонтеров. Но именно такие концерты, по мнению певицы, возродят благотворительность в России.

"Мне нравятся такие мероприятия, они собирают много людей, но еще важнее, что делает такое мероприятие, это заставляет людей поверить в существование организаций, которые сейчас здесь ходят между людьми, показывают коробки, призывают посылать смс с пожертвованиями для определенных людей. Потому что в наше время мы перестали верить, даже известным организациям нам сложно поверить. Большим концертам нам тоже сложно поверить. Поэтому мы приходим на такие концерты и видим, что эти организации и люди реальные и они существуют. То, что ты делаешь, то что ты совершаешь, и есть красота" - говорит солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова.

Михаил Половинчук, Олеся Сапожникова.

Видео: канал Piter.TV