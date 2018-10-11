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Благотворительный фонд AdVita приглашает петербуржцев на благотворительный вечер
Сегодня, 9:08
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nastya960

Благотворительный фонд AdVita приглашает петербуржцев на благотворительный вечер

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Все деньги будут переданы подопечным фонда, которые больны раком.

В конце рабочей недели петербуржцы смогут посетить благотворительный "Февральский вечер", организованный фондом AdVita.  Он пройдет в пространстве "Ткачи". Об этом рассказывает пресс-служба фонда.

Посетителей ждут научно-популярные лекции на медицинскую тематику, выставка и угощения. В конце вечера перед гостями выступит струнный оркестр Synergy Orchestra, сольные партии исполнят ведущие классические музыканты.

Фонд AdVita помогает детям и взрослым, которые болеют раком. Средства, которые соберут на этом благотворительном вечере, будут переданы подопечным фонда.

Фото: Piter.TV

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Теги: рак, фонд advita
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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