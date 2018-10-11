Благотворительный фонд AdVita приглашает петербуржцев на благотворительный вечер

В конце рабочей недели петербуржцы смогут посетить благотворительный "Февральский вечер", организованный фондом AdVita. Он пройдет в пространстве "Ткачи". Об этом рассказывает пресс-служба фонда.
Посетителей ждут научно-популярные лекции на медицинскую тематику, выставка и угощения. В конце вечера перед гостями выступит струнный оркестр Synergy Orchestra, сольные партии исполнят ведущие классические музыканты.
Фонд AdVita помогает детям и взрослым, которые болеют раком. Средства, которые соберут на этом благотворительном вечере, будут переданы подопечным фонда.
Фото: Piter.TV
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