Благотворительный фонд AdVita приглашает петербуржцев на благотворительный вечер

Все деньги будут переданы подопечным фонда, которые больны раком.

В конце рабочей недели петербуржцы смогут посетить благотворительный "Февральский вечер", организованный фондом AdVita. Он пройдет в пространстве "Ткачи". Об этом рассказывает пресс-служба фонда.

Посетителей ждут научно-популярные лекции на медицинскую тематику, выставка и угощения. В конце вечера перед гостями выступит струнный оркестр Synergy Orchestra, сольные партии исполнят ведущие классические музыканты.

Фонд AdVita помогает детям и взрослым, которые болеют раком. Средства, которые соберут на этом благотворительном вечере, будут переданы подопечным фонда.

Фото: Piter.TV