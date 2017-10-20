Дана Соколова из Black Star: Мы с "Пацанками" просто созданы друг для друга

18 октября на сцене AURORA Concert Hall вместе со своей группой выступила Дана Соколова - артист музыкального лейбла Black Star. Нам удалось пообщаться с певицей и узнать, что зрителей ждёт на их концерте.

"Мы каждый раз отдаёмся как последний. И каждый раз происходит что-то новое, что-то интересное. Мы очень долго готовились, очень долго ждали этого концерта, и вообще этих двух концертов, о которых уже всем известно. Поэтому будет только круто!" - рассказала Дана.

Про прошедшие Питерские выступления певица вспоминает исключительно с теплом, да и как оказалось Санкт-Петербург её любимый город.

"Мы выступали на прекрасном мероприятии, застали чудесное время. Это был Urban фестиваль, когда была максимально тёплая публика. Поэтому я могу только положительно отзываться о выступлении" - поделилась артистка.

Оказалось, что Дану Соколову петербургская серость только вдохновляет.

"Я очень люблю Питер. Люблю Казанский и гулять по Невскому и вообще все эти истории, казалось бы, серых дней. У вас такая погода всегда мрачная, но она меня вдохновляет. Для творца, музыканта, артиста всегда нужен контраст. Когда ты живёшь на сцене в очень ярких красках, хочется немного в серость уйти. Поэтому ваш город просто идеальный. Мне подходит"- рассказывает участница лейбла Black Star.

Piter.tv удалось узнать и о том, почему именно песня «Стрела» Даны Соколовой используется в шоу «Пацанки 2».

"Если посмотреть выпуск, то, мне кажется, очевидно, что мы просто созданы были друг для друга. Поэтому ни у кого вопросов не возникало, почему, как это получилось. Эта песня была рождена, подарена девочкам. Я считаю, она полностью отражает суть проекта. Это колоссальный мотиватор, это песня которая ведёт наверх, поднимает из каких-то депрессий, не очень хороших состояний. Я сама просто лично общалась с девочками, поэтому это слова очевидцев о том, что песня, действительно, помогла и оказала сильнейшее влияние"- поделилась певица.

Оказалось, что и сейчас Дана продолжает общаться с девочками проекта «Пацанки» и ждёт их у себя на концерте в Москве.

На вопрос о том, все ли песни этой группы автобиографичны, Дана ответила, что все они повязаны красной нитью, то есть у всех абсолютно одна стилистика, одна смысловая нагрузка, и написаны они исходя в определённые периоды, моменты.

"Абсолютно они будут отражать суть нас. Чем мы живём, то что мы хотим сказать мы говорим музыкой" - рассказала артистка.

Дальнейшее творчество Дана Соколова предпочла оставить в секрете. Но рассказала, что следующая песня выйдет в самом ближайшем будущем. Совсем скоро фанаты творчества артистки смогут услышать и прочувствовать эту песню.

Видео: Piter.TV

Фото: instagram/Дана Соколова, Piter.TV

Катерина Суворова, Алиса Лукьянова, Георгий Мазуренко