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Бизнесмен не платил подчиненным зарплату почти год

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В Петербурге мужчина оставил без денег 44 работника

В Петербурге будут судить бизнесмена, который почти год не платил заработную плату своим сотрудникам. Долг по зарплате копился с октября 2016 г по август 2017-го. В общей сложности сумма задолженности составила шесть с половиной миллионов рублей. 

«Предприниматель использовал эти средства на производственные и хозяйственные нужды фирмы, а также на выдачу займов», – говорится в сообщении прокуратуры по этому поводу.

В отношении компании, которой руководит бизнесмен, начата процедура банкротства. Такая же процедура рассматривается и в отношении его самого. 

По обвинению в невыплате зарплаты мужчина может получить денежный штраф (до полумиллиона рублей) или до трех лет тюремного заключения. 

Видео: архив

Теги: бизнесмен , задержка зарплаты , невыплаты зарплаты , петербург , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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