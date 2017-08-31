Бизнесмен не платил подчиненным зарплату почти год

В Петербурге мужчина оставил без денег 44 работника

В Петербурге будут судить бизнесмена, который почти год не платил заработную плату своим сотрудникам. Долг по зарплате копился с октября 2016 г по август 2017-го. В общей сложности сумма задолженности составила шесть с половиной миллионов рублей.

«Предприниматель использовал эти средства на производственные и хозяйственные нужды фирмы, а также на выдачу займов», – говорится в сообщении прокуратуры по этому поводу.

В отношении компании, которой руководит бизнесмен, начата процедура банкротства. Такая же процедура рассматривается и в отношении его самого.

По обвинению в невыплате зарплаты мужчина может получить денежный штраф (до полумиллиона рублей) или до трех лет тюремного заключения.

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