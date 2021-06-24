Бизнесмен из Петербурга стал собственником завода по производству плавленных сыров "Карат"

"Карат" выпускает сыры "Дружба", "Янтарь" и Violette.

"Карат", завод по производству плавленых сыров "Дружба", "Янтарь" и Violette, был приобретен петербургским бизнесменом Александром Вознесенским у миллиардера Александра Клячина 21 сентября. Соответствующие изменения появились в информационной системе "СПАРК", пишет РБК.

Бывший владелец купил "Карат" в 2018 году у "Связь-банка" и экс-совладельца завода Владимира Корсуна. Сделка оценивалась в 3-3,5 млрд рублей.

"Карат" является одним из самых крупных производителей плавленных и творожных сыров в России. По данным "Контур. Фокуса", его выручка в 2022-м составила 8,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что производственный комплекс бывшего Ленинградского машиностроительного завода выставлен на торги.

Фото: Piter.TV