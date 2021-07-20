Бизнесмен из Петербурга поставил рекорд, переплыв Северную Ладогу по экстремальному маршруту

Он менее чем за 15 часов преодолел вплавь 75 км.

Петербургский бизнесмен Михаил Жидких установил новый рекорд, переплыв Северную Ладогу по экстремальному маршруту. Об этом пишет 78.ru.

В прошлом году 39-летнему мужчине удалось проплыть 45 км по Ладоге. В этом году он вновь решил испытать себя и менее чем за 15 часов преодолел вплавь 75 км.

Во время испытания волны на Ладоге достигали 1,5 метров. Катер, который следовал за пловцом, сильно качало. Несмотря на это, мужчина плыл вперед. Этот опасный заплыв принес Михаилу Жидких звание рекордсмена России.

Ранее мы писали, что мужчина затоптал ногами электросамокаты на одной из улиц Петербурга.

Фото: 78.ru