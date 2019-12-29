Ежедневно у ливийского посольства в Москве собираются люди, чтобы поддержать задержанных в Триполи россиян.

Сегодня у ливийского посольства в Москве прошла очередная акция в поддержку российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В бессрочном пикете принял участие создатель агентства 2Be.Consulting и автор Telegram-канала "НеСоциальная Сеть" Трофим Татаренков.

Напомним, в прошлом году россияне прибыли в Триполи для проведения социологического исследования. У них были все необходимые документы и разрешение так называемого Правительства национального согласия.

Социологов безосновательно задержали террористы RADA. Командир этой группировки Абд аль-Рауфа Кара входит в структуры "МВД" ПНС. Шугалея и Суэйфана незаконно удерживают в тюрьме "Митига". Обвинения им не предъявлены.

Фонд защиты национальных ценностей организовал бессрочные пикеты у ливийского посольства в Москве. Ежедневно, начиная с 13 февраля, с 8:00 до 20:00 перед зданием собираются люди. Они приходят туда в поддержку задержанных в Триполи россиян. В акции участвуют коллеги социологов, политики, актеры и многие из тех, кто сопереживает российским социологам в Ливии.

В сегодняшней акции принял участие Трофим Татаренков. Для этого он приехал в Москву из Санкт-Петербурга.

"Они должны быть на свободе, они должны быть доставлены на родину. Наша страна должна активно участвовать в судьбе этих людей", — уверен создатель агентства 2Be.Consulting.

Он отметил, что задержанные в Триполи россияне не нарушали местных законов. Социологи приехали в Ливию для работы, но их похитили и заключили в одну из самых опасных тюрем мира.

Татаренков подчеркнул, насколько важна безопасность россиян в других странах. Он призвал власти РФ максимально активно отстаивать права своих граждан, пока те находятся в рабочих командировках или приезжают за границу по личным делам. Бизнесмен уверен – масштабная информационная поддержка может помочь в этом.

Он также обратил внимание на бездействие международного сообщества, которое зачастую замалчивает подобные ситуации. Татаренков считает, что России пора "расставить все точки над i".

"Мое личное, частное мнение, что террористические режимы, которые находятся у власти в Северной Африке и в Азии, они несколько, будем так говорить, завязаны на международное сообщество и в некотором смысле ему выгодны. Обратите внимание, что только Россия, по большому счету, открыто противостоит этим режимам, а остальные успешно ими пользуются. И, мне кажется, Россия должна в этой ситуации расставить все точки над i и довести начатое до конца", — подытожил Татаренков.

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