Бизнес-центр "Мануфактура" на юге Петербурга продают

Здание почти полностью заполнено арендаторами.

В понедельник, 12 апреля, здание пятиэтажного бизнес-центра "Мануфактура" в северной части Московского района выставили на продажу. Общая площадь здания 7 723 квадратных метра. Также ищут покупателя для участка площадью 4 404 "квадратов" с открытой парковкой. Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

У бизнес-центра удобный выезд на проспект (краткий путь из центра в аэропорт), также рядом находится станция метро "Московские ворота" и Московский вокзал.

Отмечается, что в бизнес-центре эффективная планировка и комфортные условия работы, что дает инвестору возможность хорошего дохода. На данный момент здание заполнено на 95% арендаторами.

Напомним, что в здании красного кирпича в 1895 году была открыта "Санкт-Петербургская клееночная мануфактура".

Ранее мы писали, что работу Арт-группы Явь на Свечном переулке отодрали.

Фото: vk.com/manufaktura_spb