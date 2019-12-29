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Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

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Трагическая смерть настигла экс-чиновника около дома.

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП. Об этом "РИА Новостям" заявил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Известно, что Владимир Михайлович трагически скончался из-за того, что на него наехал автомобиль. Это произошло прямо около дома бывшего чиновника.

Напомним, что 3 апреля Шуралеву должно было исполниться 85 лет. Он занимал должность замминистра с 1990 по 1991 года. Последние года он являлся ведущим аналитиком в правлении генеральных инспекторов Минобороны. Военный награжден медалями и орденами.

Фото: spravedlivo.ru

Видео: wikipedia.org

Теги: владимир шуралев, министерство обороны, ссср
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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