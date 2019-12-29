Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Трагическая смерть настигла экс-чиновника около дома.

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП. Об этом "РИА Новостям" заявил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. Известно, что Владимир Михайлович трагически скончался из-за того, что на него наехал автомобиль. Это произошло прямо около дома бывшего чиновника.

Напомним, что 3 апреля Шуралеву должно было исполниться 85 лет. Он занимал должность замминистра с 1990 по 1991 года. Последние года он являлся ведущим аналитиком в правлении генеральных инспекторов Минобороны. Военный награжден медалями и орденами.

Фото: spravedlivo.ru

Видео: wikipedia.org