Бывший вице-губернатор Петербурга Козырев скрылся от полиции на Bentley

Его арестовали на пять суток.

Бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева арестовали на пять суток. Об этом пишет 47news.

По предварительным данным, причиной стали три административных протокола о невыполнении законных требований полиции, о распитии алкоголя после остановки автомобиля и неповиновении требования об остановке.

В четверг днем Козырева за рулем "Бентли" остановили для проверки документов на трассе "Скандинавия". Инспекторы увидели, что водитель пьян и попросили его пересесть в служебный автомобиль для составления протокола. Козырев так и сделал, но через некоторое время сбежал, вернувшись за руль иномарки.

Фото: Piter.tv

