Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом

Борис Бабин объяснил, как близко самолеты НАТО смогут подлетать к полуострову.

Бывший украинский постоянный представитель Киева в Крыму объяснил разрешение полетов НАТО над полуостровом. Об этом Борис Бабин заявил в интервью местному изданию "Обозреватель". По словам эксперта, Киев одобрил полеты боевой авиации Североатлантического альянса в зоне ответственности Симферопольского аэропорта, но вряд ли иностранцы смогут подлететь к региону ближе, чем на 12 миль.

Мы говорим: "Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем". Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины Борис Бабин, бывший постпред Украины

Специалист напомнил, что пока контроль над полуостровом не взяла Россия, акватория Черного моря находилась в зоне ответственности Симферопольского аэропорта.

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