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Бывший сотрудник угрозыска из Лодейного Поля задержан за кражу металла
Сегодня, 14:28
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Бывший сотрудник угрозыска из Лодейного Поля задержан за кражу металла

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Следствие считает майора полиции виновным в краже груза из "КамАЗа", попавшего в ДТП.

Следственный комитет по Ленобласти сообщил о задержании 48-летнего майора полиции Александра Евплова, подозреваемого в организации кражи восьми с половиной тонн черного металла из кузова грузового автомобиля, ранее попавшего в ДТП. Осведомленный о произошедшей аварии и содержимом грузовика, занимавший должность заместителя начальника отдела угрозыска ОМВД по Лодейнопольскому району, по версии следствия, похитил груз и присвоил себе деньги от его продажи в размере около 93 500 рублей. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба.

Александр Евплов был уволен из органов в мае 2021 года, сейчас решается вопрос об избрании для него дальнейшей меры пресечения. 

Авария с груженным черным металлом "КамАЗом" случилась 10 июля 2019 года на трассе "Кола" возле деревни Доможирово. Тяжелый грузовик врезался в три легковушки; в результате ДТП пострадали семь человек и погибла несовершеннолетняя девочка. 

По делу о коррупции в Москве задержан замглавы ГИБДД Ставрополья. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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