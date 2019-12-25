Бывший сотрудник угрозыска из Лодейного Поля задержан за кражу металла

Следствие считает майора полиции виновным в краже груза из "КамАЗа", попавшего в ДТП.

Следственный комитет по Ленобласти сообщил о задержании 48-летнего майора полиции Александра Евплова, подозреваемого в организации кражи восьми с половиной тонн черного металла из кузова грузового автомобиля, ранее попавшего в ДТП. Осведомленный о произошедшей аварии и содержимом грузовика, занимавший должность заместителя начальника отдела угрозыска ОМВД по Лодейнопольскому району, по версии следствия, похитил груз и присвоил себе деньги от его продажи в размере около 93 500 рублей. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба.

Александр Евплов был уволен из органов в мае 2021 года, сейчас решается вопрос об избрании для него дальнейшей меры пресечения.

Авария с груженным черным металлом "КамАЗом" случилась 10 июля 2019 года на трассе "Кола" возле деревни Доможирово. Тяжелый грузовик врезался в три легковушки; в результате ДТП пострадали семь человек и погибла несовершеннолетняя девочка.

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