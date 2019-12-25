Александр Квасьневский рассказал о разговоре с Владимиром Путиным.

Бывший президент Польши объяснил неверие Путина в гражданское общество. Об этом Александр Квасьневский рассказал журналистам BBC News. Чиновник раскрыл содержание собственного разговора с российским политиком.

Путин лично мне объяснял, что в России не может быть гражданского общества западного типа, поскольку у России нет традиций...А я ему отвечал: "Слушайте, если не начать этот процесс, то у вас и традиции не появятся Александр Квасьневский, экс-президент Польши

Польский эксперт считает, что президент РФ верит в том, что авторитарная система лучше походит стране из-за большой территории, а также масштабов культуры и истории. По словам Квасьневского, при Путине в России не сможет сформироваться гражданское общество и демократия. По словам спикера, такого же Путин желает Белоруссии и Украине.

Также экс-глава Польши назвал причины протестов в Белоруссии. По его мнению, причинами политической нестабильности стало то, что Лукашенко впервые на самом деле проиграл выборы, а также несогласие молодежи поддержать итоги президентского голосования, отказ граждан республики выстраивать политические институты как в Западной Европе.

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение.