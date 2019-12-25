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Бывший оформитель витрин Hermes умерла от коронавируса
Сегодня, 10:12
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matveyvn

Бывший оформитель витрин Hermes умерла от коронавируса

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Она не переставала вызывать любопытство, изумление и восхищение прохожих, - сказано в письме компании.

Бывший оформитель витрин Hermes умерла от коронавируса. Об этом сообщили в модном доме.

Лейла Меншари скончалась во Франции в возрасте 93 лет от новой инфекции COVID-19.

Она родилась в Тунисе в 1927 году. Окончила высшую национальную школу изящных искусств в Париже, была манекенщицей. С 1961 года она вошла в дизайнерскую команду Hermes, до 2013 была арт-директором по оформлению витрин бутиков компании.  

Она не переставала вызывать любопытство, изумление и восхищение прохожих, - сказано в письме компании.

Там же отмечается, что Меншари поражала горожан витринами, которые изобилуют деталями театр — окно в другие миры.

Ранее роженица из Барнаула с коронавирусом родила здорового ребенка.

Теги: дизайн, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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