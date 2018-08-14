Композитор создал музыкальное сопровождение для 560 эпизодов.

Бывший композитор мультсериала "Симпсоны" подал на Fox в суд из-за дискриминации, сообщает 6 августа USA Today.

Альфа Клаузена уволили с должности, которую он занимал последние 27 лет, в 2017 году. 78-летний композитор подал в суд, заявив, что увольнение является дискриминацией по возрастному признаку. Сами создатели "Симпсонов" обосновали свое решение желанием кардинально поменять музыкальное оформление.

Вместо Клаузена создатели заключили договор с компанией Bleeding Fingers Music. Клаузен создал музыкальное сопровождение для 560 эпизодов "Симпсонов". За свою работу он дважды был удостоен премии "Эмми".

Видео: отрывок из мультсериала "Симпсоны"