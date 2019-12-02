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Бывший депутат Госдумы получил немецкое гражданство

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Политик устроился на работу в компанию по безопасности.

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом написало издание Sueddeutsche Zeitung.

Сообщается, что в последнее время политик публикует у себя в социальных сетях фотографии с юга-востока Германии. Журналисты считают, что Шлегель в начале года получил гражданство и устроился на работу в компанию по информационной безопасности Acronis. Там он занимает должность "директора стратегических проектов и операций". 

Издание задает вопрос, стоит ли доверятся вопросы безопасности российскому политику. В компании заверили, что уроженец РФ не имеет доступа к данным клиентов.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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