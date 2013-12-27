Бывший агент ФБР назвала один из признаков "упадка американской империи"

Колин Роули считает, что в стране складывается беспрецедентная ситуация.

Бывший агент ФБР по вопросам анализа разведывательных данных назвала один из признаков "упадка американской империи". В интервью для журналистов "РИА Новостей" Колин Роули прокомментировала обращение американских бывших военных, которые выступили с критикой политики Джо Байдена. Под документом подписались 124 человека. По мнению спикера, этот инцидент говорит о том, что оборонный истеблишмент разделен

Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США, которая теперь распространяется и на военных и военно-промышленный комплекс. Колин Роули, экс-сотрудник ФБР

Напомним, что бывшие военнослужащие поставили под сомнение психическое и физическое состояние американского президента. В открытом письме они подняли вопрос о проведенных в стране выборах. Действующие военные подвергли письмо резкой критике. Роули заметила, что происходящая поляризация мнений такого уровня в стране - беспрецедентна. Она уверена, что отношения усугубляются из-за "упадка империи", в которую эксперт внесла также НАТО и Израиль.

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