Бывшие корпуса фабрики "Скороход" на Заставской улице признали памятниками

В состав ансамбля вошли в том числе "Конторское здание" и "Производственные корпуса обувной фабрики".

В субботу, 20 февраля, корпуса бывшей обувной фабрики "Скороход" признали памятником регионального значения, сообщило издание "Невские новости" со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города.

В состав ансамбля, признанного региональным памятником культуры, вошли "Конторское здание", "Производственные корпуса обувной фабрики" и "Производственные корпуса кожевенного завода", располагающиеся на Московском проспекте и Заставской улице.

"Скороход" возвели в 1885 году, во временя блокады на фабрике делали армейскую обувь, а позже детские ботинки и туфли. В 21 веке производство обуви прекратили, мощности перевели на новые современные заводы.

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Фото: Смольный